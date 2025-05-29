Годовая инфляция в Тюменской области в апреле снизилась до 8,08%

В Тюменской области цены в апреле 2025 года выросли на 0,30% по сравнению с мартом, сообщили в Банке России со ссылкой на данные Росстата. Годовая инфляция снизилась до 8,08%, что ниже общероссийского показателя, который составляет 10,23%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение цен на непродовольственные товары связано с уменьшением потребительского кредитования и укреплением рубля. Цены на услуги в регионе в апреле остались почти без изменений, а продовольственные товары подорожали сильнее, чем в среднем по стране.

Темпы роста цен в апреле замедлились до умеренного уровня из-за охлаждения потребительского спроса. Однако цены на продовольствие продолжают расти из-за производственных издержек и давления мировой конъюнктуры на некоторое импортируемое сырье.

Напомним, в Тюменской области инфляция за первые три месяца 2025 года составила 8,2%, что ниже среднего уровня по России в 10,1%. Регион занимал пятое место среди субъектов РФ с самым низким уровнем инфляции и второе место среди регионов Уральского Федерального округа (УрФО).

Ирина Пичурина