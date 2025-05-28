Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Краснокнижных пернатых выпустили в дикую природу в Камско-Устьинском районе

28 мая 2025 года стартовал третий этап экологического проекта по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана — редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу. Инициатива реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Торжественный выпуск птиц состоялся недалеко от сел Яшельча и Тенишево Камско-Устьинского района. Как это было — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Предыдущая фотография
III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 15

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

III этап проекта по возрождению сокола-балобана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Новости компаний Все