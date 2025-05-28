III этап проекта по возрождению сокола-балобана
Краснокнижных пернатых выпустили в дикую природу в Камско-Устьинском районе
28 мая 2025 года стартовал третий этап экологического проекта по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана — редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу. Инициатива реализуется в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Торжественный выпуск птиц состоялся недалеко от сел Яшельча и Тенишево Камско-Устьинского района. Как это было — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
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