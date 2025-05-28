Анапская прокуратура потребовала ускорить возведение новой школы

Межрайонная прокуратура выявила нарушение сроков возведения новой школы на 1,5 тыс. мест в селе Цибанобалка Анапского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

«В связи с нарушением сроков выполнения отдельных этапов строительных работ руководителю предприятия-подрядчика внесено представление»,— говорится в сообщении.

По результатам проверки исполнителю указали на необходимость ускорить строительство и своевременно закупить отделочные материалы.

Алина Зорина