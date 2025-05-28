В Ростове штормовой ветер повалил 50 деревьев

В Ростове-на-Дону штормовой ветер повалил 50 деревьев. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что всего упало 50 деревьев и четыре конструкции. Больше всего происшествий зафиксировали в Октябрьском и Пролетарском районах (по 11), в Ворошиловском — семь таких случаев, в Ленинском и Первомайском — по шесть инцидентов. В Железнодорожном и Кировском районах выявили пять происшествий, а в Советском — три.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», упавшее дерево травмы прохожим. Пострадавшие отказались от госпитализации, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Мария Хоперская