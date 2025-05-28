Саратовский завод изготовит резервуар для крупнейшей нефтепроводной компании РФ

АО «Саратовский завод РМК» изготовит и поставит крупнейшей нефтепроводной компании России вертикальный стальной резервуар. Об этом сообщает пресс-служба минпромэнерго Саратовской области.

Контракт на указанные работы уже подписан. Объем емкости — 30 тыс. куб. м. Она предназначена для хранения нефти. При изготовлении резервуара специалисты задействуют отечественную сталь от одного из ведущих металлургических заводов России.

К работам АО «Саратовский завод РМК» приступит в августе текущего года. Изготовить изделие должны до апреля будущего года. Понтон на резервуаре помогает предотвратить испарение хранимого продукта, снижает пожароопасность объекта, уменьшает концентрацию паров нефти в воздухе.

Павел Фролов