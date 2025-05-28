Четверо сочинских застройщиков обманули дольщиков на 22 млн рублей

В Сочи четверо застройщиков предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2017–2018 годах застройщики привлекали средства граждан для участия в долевом строительстве, не имея разрешения на возведение дома. Деньги они потратили по своему усмотрению, здания так и не были построены.

По ходатайству следователей УВД Сочи суд наложил арест на четыре земельных участка, принадлежащих обвиняемым, для возмещения причиненного ущерба. Застройщикам грозит наказание до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Алина Зорина