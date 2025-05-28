На прилавках донских магазинов нашли нелегальную молочную продукцию

В Ростовской области на прилавках магазинов нашли нелегальную молочную продукцию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что продукцию, происхождение которой не установлено, нашли у трех индивидуальных предпринимателей. Нелегальную «молочку», изготовленную из неизвестного сырья, привезли из Воронежской области.

В ведомстве уточнили, что опасную продукцию в скором времени изымут из оборота донских предприятий.

Мария Хоперская