На прилавках донских магазинов нашли нелегальную молочную продукцию
В Ростовской области на прилавках магазинов нашли нелегальную молочную продукцию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.
Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что продукцию, происхождение которой не установлено, нашли у трех индивидуальных предпринимателей. Нелегальную «молочку», изготовленную из неизвестного сырья, привезли из Воронежской области.
В ведомстве уточнили, что опасную продукцию в скором времени изымут из оборота донских предприятий.