В Волгограде суд рассмотрит дело о мошенничестве с соцвыплатами на 1,5 млн руб.

Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами на сумму свыше 1,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) в отношении жительницы Центрального района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в 2014 году фигурантка при содействии неустановленного лица незаконно оформила себе вторую группу инвалидности. Она регулярно продлевала его статус путем предоставления фиктивных документов в уполномоченные органы.

Волгоградка необоснованно получала страховую пенсию, ежемесячные и единовременные выплаты в течение 10 лет. Размер причиненного государству ущерба оценили в более 1,5 млн руб.

На стадии расследования фигурантка возместила указанную сумму. Следствие завершило расследование уголовного дела, материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов