В Ростове-на-Дону открыли информационный центр для туристов

В Ростове-на-Дону на улице Суворова 21/28 состоялось открытие информационного центра для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уточняется, что центр будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. В учреждении гости смогут узнать полную афишу городских мероприятий, получить информацию о туристических маршрутах, театральных постановках и выставках в музеях, ярмарках и фестивалях, экскурсиях, иммерсивных прогулках, концертах, спортивных матчах и другом.

Константин Соловьев