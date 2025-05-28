Глава СКР запросил доклад по убийству прокурора Саратовской области в 2008 году

Главное следственное управление СКР доложит по озвученным в телеэфире сведениям об обстоятельствах убийства прокурора Саратовской области в 2008 году. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее в эфире федерального телеканала в очередной раз рассказали, что заказчика убийства прокурора Саратовской области долгое время не привлекают к ответственности. Мужчину застрелили во дворе собственного дома в феврале 2008 года.

По итогам проведенного расследования суд вынес приговор в отношении троих исполнителей, но организатор убийства до сих пор не выявлен. Предполагается, что к преступлению может быть причастен местный бизнесмен, который был членом ОПГ и депутатом.

Кроме того, мужчина, вероятно, организовал нападения на троих журналистов в период с 2009 по 2016 годы. При этом отмечается, что эта информация должным образом не проверена. Что касается убитого прокурора, им оказался Евгений Григорьев.

Павел Фролов