«Салаватстекло» может объявить дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров АО «Салаватстекло» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, а направить прибыль на развитие предприятия, либо выплатить от 100 до 300 руб. на одну акцию. Соответствующее решение, принятое 23 мая, опубликовано компанией на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

На общем собрании акционеры должны утвердить годовой отчет предприятия, избрать членов совета директоров, ревизионной комиссии, назначить аудиторскую организацию, одобрить допсоглашение к договору займа с АО «Салаватстекло Волга», а также дать согласие на сделку с банками.

Кроме того, рекомендованонаправить до 7,8 млн руб. на вознаграждения членам совета директоров, до 2,2 млн руб. — ревизионной комиссии и до 100 тыс. руб. — секретарю совета директоров.

Годовое собрание акционеров компании назначено на 30 июня, оно пройдет в Салавате.

АО «Салаватстекло» зарегистрировано в 1993 году на базе Салаватского завода технического стекла. По данным из открытых источников, компания принадлежит предпринимателю Радику Султанову (через ООО «Компания "РИА"»), владеет Стекольной транспортной компанией, ООО «Березка», АО УЗЭМИК, АО «Саратовстройстекло». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Салаватстекло» составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Весного прошлого года «Салаватстекло» стало акционером телекоммуникационной компании «Уфанет».

Идэль Гумеров