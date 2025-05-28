Следствие возбудило дело о невыплате 789 тыс. работникам пензенской фирмы

В Пензенской области следствие возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы работникам организации (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе личного приема работников фирмы начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову стало известно, что им не выплатили зарплату в период с октября по ноябрь 2023 года. Речь идет о 789 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью занимается проведением инженерных сетей. Следствие примет меры для погашения задолженности по заработной плате.

Павел Фролов