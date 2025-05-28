В Ростове-на-Дону каждый четвертый подросток планирует работать летом

В Ростове-на-Дону каждый четвертый подросток возрасте от 14 до 17 лет планируют работать летом. Такие данные следуют из исследования портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В топе самых популярных подработок - продавец, курьер и помощник вожатого, сотрудник пункта выдачи и официант. Кроме того, 10% от числа опрошенных родителей отметили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, чаще всего в общепите, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. При этом в большинстве случаев ребенок находил работу сам.

Константин Соловьев