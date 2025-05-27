В Тобольске суд временно закрыл павильон с шаурмой после массового отравления

Тобольский городской суд приостановил на 30 суток работу предприятия общественного питания нестационарного торгового объекта (НТО) «Хлебушек» из-за отравления жителей шаурмой, сообщили в пресс-службе суда.

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По данным суда, в Роспотребнадзор поступили извещения о пяти случаях острой кишечной инфекции у людей, употреблявших шаурму из курицы в «Хлебушке» 21 мая. Среди пострадавших трое взрослых и двое несовершеннолетних.

Проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарных требований: отсутствие водоснабжения и водоотведения, отсутствие туалета для персонала, отсутствие личных медицинских книжек у директора и персонала, отсутствие условий для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств.

В ходе заседания стало известно о шестом заболевшем. Директор НТО признал вину и заявил о принятии мер по устранению нарушений. После чего суд признал индивидуального предпринимателя Никиту Лоцана виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).

Полина Щуцкая