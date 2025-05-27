В Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В Краснодаре произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковой машины марки «Лада». Инцидент случился 27 мая около полудня на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Домбайской, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Краснодару Фото: УМВД России по Краснодару

По информации ведомства, 56-летний водитель скорой помощи ехал по ул. Домбайской со стороны ул. 1-го Мая с активированными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Одновременно с этим 26-летний владелец «Лады», двигавшийся на разрешающий сигнал светофора, не сумел вовремя среагировать, что привело к аварии.

В результате происшествия никто не получил травм. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Ейском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Обстоятельства происшествия выясняются.

Анна Гречко