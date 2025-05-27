Депутаты Заксобрания рассмотрят около 30 вопросов на майской сессии

Законодательное собрание Краснодарского края 29 мая проведет очередную, 60-ю сессию. На нем планируется рассмотреть около 30 вопросов, сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Традиционно выносимые на пленарные заседания инициативы направлены на дальнейшее поступательное развитие Кубани, укрепление ее экономики и поддержку наших граждан», — написал председатель кубанского парламента в Telegram-канале.

Одним из центральных вопросов станет тема сохранения плодородия сельхозземель. По словам Юрия Бурлачко, действующий профильный закон находится на особом контроле у губернатора Вениамина Кондратьева и депутатского корпуса. Работа над его актуализацией продолжается на постоянной основе. «Ранее при внесении очередных поправок глава края поставил четкую задачу — предпринять все возможное, чтобы закон работал», — напомнил Бурлачко.

Спикер ЗСК подчеркнул, что черноземы — это стратегический ресурс Кубани, и аграрный сектор должен активно включиться в задачи по их сохранению. Для тех, кто игнорирует требования закона, должны быть предусмотрены санкции.

Также в повестке значится постановление о реализации закона о семеноводстве. По словам председателя Заксобрания, развитие этой сферы сегодня является одним из приоритетов: в крае ведется системная работа по повышению качества отечественного посевного материала.

Кроме того, депутаты подведут итоги исполнения госпрограмм в 2024 году. Юрий Бурлачко отметил, что программный подход к формированию бюджета обеспечил большую прозрачность и эффективность расходов, позволив сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития.

«Забегая вперед, отмечу, что на реализацию 28 госпрограмм в прошлом году было предусмотрено более 516 млрд руб. В ходе сессии мы заслушаем детальный анализ министерства экономики по темпам их исполнения», — добавил он.

Помимо этого, депутаты внесут изменения в краевые законы о патриотическом и духовно-нравственном воспитании, охране атмосферного воздуха, а также о содержании и защите домашних животных. Эти поправки приведут региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Леонид Ломакин