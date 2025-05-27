Ростовская область заняла второе место по стоимости организации похорон в ЮФО

В Ростовской области фактическая стоимость ритуальных услуг в марте составила более 220 тыс. руб. Данные следует из отчета Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из документа следует, что стоимость организации похорон в регионе за месяц увеличилась на 2,5% - в феврале стоимость оценивалась в 216 тыс. руб. Больше цена стала и в сравнении с мартом прошлого года – на 5,8%.

Самые дорогие ритуальные услуги в Южном федеральном округе, по данным статистического ведомства, оказывают в Краснодарском крае (более 492 тыс. руб.), на втором месте находится донской регион, а на третьем – Волгоградская область (около 175 тыс. руб.).

Константин Соловьев