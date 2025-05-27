Сочи вошел в тройку городов для спонтанных бронирований в мае

Сочи и Москва заняли второе место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок в мае 2025 года. Согласно данным сервиса бронирования жилья Твил.ру, на долю каждого из этих городов пришлось по 8% всех резервирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В столице путешественники останавливаются в среднем на три ночи при стоимости размещения около 4,5 тыс. руб. за сутки. Гости черноморского курорта предпочитают более продолжительный отдых — примерно пять ночей, платя в среднем 3,5 тыс. руб. за ночь.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, собравший 12% майских спонтанных бронирований. В городе туристы проводят в среднем четыре ночи, а стоимость проживания составляет около 5 тыс. руб. за сутки.

Казань заняла третью строчку с 4% бронирований. В столице Татарстана гости резервируют номера в среднем на три ночи при стоимости размещения около 6 тыс. руб. за сутки.

Другие города Кубани также вошли в рейтинг: Краснодар занял пятое место (средняя продолжительность пребывания — две ночи, стоимость — 3,7 тыс. руб. за сутки), а Геленджик — седьмое место (четыре ночи при стоимости около 4 тыс. руб. за ночь).

Анна Гречко