На Дону возбудили шесть административных дел из-за нарушения содержания животных

В Ростовской области по материалам Россельхознадзора возбуждено несколько административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, в рамках внеплановых проверок подсобных хозяйств с крупным рогатым скотом в отношении шести лиц возбудили дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). На площадках специалисты выявили нарушения правил содержания скота.

Отмечается также, что с начала года в регионе прошли проверки 33 хозсубъектов, основанные на мониторинге электронной ветеринарной документации. Так, специалисты Россельхознадзора вычислили предприятие, оформлявшее документы на сырое коровье молоко, хотя вместо коров на площадке были зарегистрированы 44 быка.

Константин Соловьев