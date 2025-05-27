В Тюменской области изъяли 218 кг молочных продуктов в первом квартале года

За первый квартал 2025 года Роспотребнадзор Тюменской области в ходе проверок выявил и снял с реализации более 218 кг молочной продукции, сообщили в ведомстве. Было проверено более 100 объектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» исследовали пробы по физико-химическим показателям безопасности, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям. Установленным требованиям по микробиологическим показателям не соответствовали 29 проб (5,3%) и 27 проб (12%) по физико-химическим показателям.

«Забракованной» в основном стала продукция без маркировки, без полной и достоверной информации для потребителя, а также продукты, которые не соответствовали требованиям по результатам лабораторных испытаний.

Напомним, Россельхознадзор в Тюменской области в 2024 году больше всего нарушений обнаружил на предприятиях, которые производят молочную и мясную продукцию.

Ирина Пичурина