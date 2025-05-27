Жительницу Сочи осудят за легализацию приезжего-террориста

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранного гражданина, впоследствии причастного к преступлению террористической направленности в Московской области. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, женщина за вознаграждение поставила на учет в принадлежащем ей доме приезжего из Таджикистана, не предоставляя фактического места проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушение было выявлено в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Материалы дела собраны по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой, признавшей факт регистрации, грозит до трех лет лишения свободы. В правоохранительных органах отмечают, что фиктивные действия по легализации пребывания иностранных граждан создают угрозу общественной безопасности и подлежат строгому преследованию в соответствии с законом.

Вячеслав Рыжков