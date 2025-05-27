Глава СКР потребовал доложить о падении лифта с людьми в доме Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сведениям о падении кабины лифта с людьми в многоквартирном доме в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

Кабина лифта упала с шестого на первый этаж днем 25 мая в доме по ул. Куликова Кировского района. Сработала аварийная остановка. На тот момент в ней находились пять человек, включая двоих детей.

В результате падения кабины пострадал семилетний мальчик — он получил ушиб ноги. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по данному факту. Ее ход и исполнение поручения господина Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов