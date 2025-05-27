На Кубани подросток на мотоцикле погиб в ДТП с грузовым автомобилем

В Ейском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 26 мая водитель грузовика MAN допустил боковое столкновение с мотоциклом при движении в попутном направлении. В результате ДТП погиб 17-летний местный житель, управлявший двухколесным транспортом.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Анна Гречко