На Кубани подросток на мотоцикле погиб в ДТП с грузовым автомобилем
В Ейском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По предварительным данным ведомства, 26 мая водитель грузовика MAN допустил боковое столкновение с мотоциклом при движении в попутном направлении. В результате ДТП погиб 17-летний местный житель, управлявший двухколесным транспортом.
Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками правоохранительных органов.