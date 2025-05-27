В Таганроге полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

В Таганроге, полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб пассажир. Трагический дорожный инцидент произошел 25 мая около 20:00 на ул. Свободы, 42. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель 1991 г.р., управляя автомобилем «Хендай Акцент», на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», под управлением водителя 1996 г. р, и пассажира 1997 г.р.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, а его пассажир скончался на месте.

Валентина Любашенко