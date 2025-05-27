В Таганроге полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП
В Таганроге, полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб пассажир. Трагический дорожный инцидент произошел 25 мая около 20:00 на ул. Свободы, 42. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель 1991 г.р., управляя автомобилем «Хендай Акцент», на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», под управлением водителя 1996 г. р, и пассажира 1997 г.р.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, а его пассажир скончался на месте.