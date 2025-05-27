ТПП Ставрополья и Евразийская международная торговая палата подписали соглашение

В Железноводске 26 мая на заседании Ассоциации ТПП Северо-Кавказского федерального округа подписан меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и Евразийской международной торговой палатой (Исламская Республика Иран). Об этом сообщает Союз «ТПП Ставропольского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТПП Ставропольского края Фото: ТПП Ставропольского края

Документ подписали глава ТПП Ставрополья Борис Оболенец и руководитель Евразийской международной торговой палаты доктор Мехди Азадвари.

Соглашение нацелено на усиление торгово-экономического взаимодействия между бизнес-сообществами Ставропольского края и государств Евразийского региона. Основными направлениями партнерства станут воплощение коллективных инвестиционных проектов, содействие экспорту и развитие интернациональных контактов на уровне предпринимательских объединений.

«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с международными партнёрами, и это соглашение – логичное продолжение наших инициатив на внешнеэкономическом треке»,— подчеркнул Борис Оболенец.

Евразийская международная торговая палата существует с 2023 года, приняв функции Евразийского центра экономических исследований. Организация объединяет представителей бизнеса из стран Азии и Европы, занимается продвижением международных проектов, организацией деловых миссий и встреч.

В 2024 году на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в МинводыЭКСПО Борис Оболенец также заключил два меморандума о партнерстве с представителями государственных структур Азербайджана.

Борис Оболенец возглавляет Ассоциацию ТПП СКФО и является региональным представителем Общественного совета при Федеральной таможенной службе России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Тат Гаспарян