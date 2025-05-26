На Кубани введут ответственность за нарушения законов о плодородии земель

Депутаты Заксобрания Кубани на майской сессии рассмотрят в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушения законодательства о плодородии сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрению этого вопроса было посвящено заседание аграрного комитета Заксобрания, которое проводилось в Национальном центре зерна. Глава аграрного комитета Сергей Орленко объяснил необходимость корректировок снижением содержания гумуса в почвах и необходимостью усилить исполнение требований к агротехнике.

Он отметил, что законопроект готовился при совместном участии Россельхознадзором, краевым минсельхозом, учеными КубГАУ, центром агрохимической службы «Краснодарский» и иными компетентными и заинтересованными органами и лицами. В поправках четко определены меры ответственности за неисполнение физическими, должностными и юридическими лицами требований регионального законодательства в части обеспечения плодородия земель.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул уникальность кубанских черноземов и напомнил, что профильный закон, действующий с 2004 года, регулярно совершенствуется. Он отметил, что документ адаптирован к современным вызовам АПК. От жесткости контроля за соблюдением норм напрямую зависит урожайность региона, подчеркнул Юрий Бурлачко.

«У сельхозпроизводителей региона было несколько лет, чтобы они самостоятельно приняли решение и учли рекомендации, изложенные ранее в краевом законе о плодородии. Необходимость внесения изменений в отраслевую нормативную правовую базу края сейчас, в том числе и введение административной ответственности, продиктованы временем»,— заявил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, также присутствовавший на заседании.

Спикер Юрий Бурлачко отметил, что документ послужит основой для системной работы по сохранению плодородия почв. Он также обратил внимание коллег на необходимость первоочередного оказания мер поддержки тем аграриям, которые не только восстанавливают черноземы, но и выводят их из состава неиспользуемых сельхозземель.

Ожидается, что законопроект рассмотрят в первом чтении на майской сессии, а во втором — на июньской. Вступят в силу поправки с марта 2026 года.

Леонид Ломакин