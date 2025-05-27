Статистика европейских чемпионатов

Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн) Россия 3 Последний 2,70 гола 21 (Манфред Угальде («Спартак»)) 0,924 +0,60 «Зенит» (181,3) «Факел» (13,1) Англия 3 За 4 до финиша 2,93 гола 29 (Мохамед Салах («Ливерпуль»)) 11,84 +0,75 «Манчестер Сити» (1310) «Саутгемптон» (262,6) Испания 5 За 2 до финиша 2,62 гола 31 (Килиан Мбаппе («Реал»)) 5,32 +0,32 «Реал» (1270) «Леганес» (40,4) Италия 6 Последний 2,56 гола 25 (Матео Ратеги («Аталанта»)) 5,14 +0,37 «Интер» (663,8) «Венеция» (76,5) Германия 3 За 2 до финиша 3,13 гола 31 (Гарри Кейн («Бавария»)) 4,59 +0,12 «Бавария» (859) «Хольштайн» (46,6) Франция 3 За 6 до финиша 2,98 гола 21 (Усман Дембеле (ПСЖ), Мейсон Гринвуд («Марсель»)) 3,72 -0,07 ПСЖ (923,5) «Анже» (48,75)