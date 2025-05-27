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Коммерсантъ FM
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Статистика европейских чемпионатов

СтранаКоличество лидеров по ходу турнираЧемпионские турыСредняя результативностьКоличество голов у лучшего бомбардираСовокупная трансферная стоимость (€ млрд)Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)Самый дорогой клуб (€ млн)Самый дешевый клуб (€ млн)
Россия3Последний2,70 гола21 (Манфред Угальде («Спартак»))0,924+0,60«Зенит» (181,3)«Факел» (13,1)
Англия3За 4 до финиша2,93 гола29 (Мохамед Салах («Ливерпуль»))11,84+0,75«Манчестер Сити» (1310)«Саутгемптон» (262,6)
Испания5За 2 до финиша2,62 гола31 (Килиан Мбаппе («Реал»))5,32+0,32«Реал» (1270)«Леганес» (40,4)
Италия6Последний2,56 гола25 (Матео Ратеги («Аталанта»))5,14+0,37«Интер» (663,8)«Венеция» (76,5)
Германия3За 2 до финиша3,13 гола31 (Гарри Кейн («Бавария»))4,59+0,12«Бавария» (859)«Хольштайн» (46,6)
Франция3За 6 до финиша2,98 гола21 (Усман Дембеле (ПСЖ), Мейсон Гринвуд («Марсель»))3,72-0,07ПСЖ (923,5)«Анже» (48,75)

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