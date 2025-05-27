Статистика европейских чемпионатов

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|Страна
|Количество лидеров по ходу турнира
|Чемпионские туры
|Средняя результативность
|Количество голов у лучшего бомбардира
|Совокупная трансферная стоимость (€ млрд)
|Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)
|Самый дорогой клуб (€ млн)
|Самый дешевый клуб (€ млн)
|Россия
|3
|Последний
|2,70 гола
|21 (Манфред Угальде («Спартак»))
|0,924
|+0,60
|«Зенит» (181,3)
|«Факел» (13,1)
|Англия
|3
|За 4 до финиша
|2,93 гола
|29 (Мохамед Салах («Ливерпуль»))
|11,84
|+0,75
|«Манчестер Сити» (1310)
|«Саутгемптон» (262,6)
|Испания
|5
|За 2 до финиша
|2,62 гола
|31 (Килиан Мбаппе («Реал»))
|5,32
|+0,32
|«Реал» (1270)
|«Леганес» (40,4)
|Италия
|6
|Последний
|2,56 гола
|25 (Матео Ратеги («Аталанта»))
|5,14
|+0,37
|«Интер» (663,8)
|«Венеция» (76,5)
|Германия
|3
|За 2 до финиша
|3,13 гола
|31 (Гарри Кейн («Бавария»))
|4,59
|+0,12
|«Бавария» (859)
|«Хольштайн» (46,6)
|Франция
|3
|За 6 до финиша
|2,98 гола
|21 (Усман Дембеле (ПСЖ), Мейсон Гринвуд («Марсель»))
|3,72
|-0,07
|ПСЖ (923,5)
|«Анже» (48,75)