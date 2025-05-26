В Ростовской области на заброшенном заводе обнаружили 32 незаконных мигрантов

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области и Росгвардии во время рейда на заброшенном предприятии обнаружили 32 нелегальных мигрантов, сообщили в пресс–службе главка. Еще восемь иностранцев привлекли к административной ответственности за фиктивную регистрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на территории старого завода находились 46 иностранных граждан. Кроме задержания нелегалов, в отношении одного из работодателей полицейские составили два протокола за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности.

«В действиях организаторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции)»,— говорится в сообщении ведомства.

Проверка по данному факту продолжается.

Наталья Белоштейн