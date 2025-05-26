Донской зерновой союз просит отменить пошлины на экспорт

В Ростовской области зерновой союз сельхозпроизводителей повторно обратился к федеральным властям с просьбой отменить вывозные пошлины. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора организации Анатолия Кольчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что представители отрасли неоднократно отмечали негативное влияние такой пошлины на финансовые показатели предприятий. Повторное обращение направили в федеральный Минсельхоз в конце февраля. По прогнозам Анатолия Кольчика, скорее всего ответ будет отрицательным и действующие меры останутся без изменений.

Так, рентабельность сельскохозяйственного производства в 2024 году (без учета субсидий) составила 8% против 16% годом ранее.

Мария Хоперская