В Ростове 82% руководителей доверяют подчиненным

В Ростове–на–Дону 82% руководителей доверяют своей команде, сообщили в пресс–службе SuperJob со ссылкой на собственное исследование. Подчиненные же менее склонны полагаться на директоров — 74% верят непосредственному руководителю, а 71% — компании–работодателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аналитики выяснили, к доверию к коллегам мужчины больше склонны, чем женщины (76% против 70%). А на компанию женщины полагаются чаще мужчин (73% к 69%).

В исследовании говорится, что три из четырех работающих ростовчан доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (29 и 24%).

Наталья Белоштейн