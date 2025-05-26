Нижегородская область выделит Курской 70 млн рублей на реконструкцию мемориала
Правительство Нижегородской области намерено выделить 70 млн руб. Курской области на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Такую поправку к майским изменениям в нижегородский облбюджет 2025 года внес губернатор Глеб Никитин.
Фото: Правительство Нижегородской области
Комитет заксобрания по бюджету рассмотрит проект внесенных правительством поправок 26 мая.
В конце апреля во время визита в Курскую область нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщал, что регион намерен внести свой вклад в реконструкцию курского мемориала «Памяти павших», где захоронены 85 горьковчан.