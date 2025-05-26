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В Копейске вице-мэром по градостроительству стал Александр Рукавишников

Заместителем главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике назначен Александр Рукавишников. Он вступил на должность с 26 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Александру Рукавишникову 51 год. В период 2015-2020 годов он работал заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, а после — заместителем генерального директора регионального фонда развития предпринимательства.

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