В Копейске вице-мэром по градостроительству стал Александр Рукавишников

Заместителем главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике назначен Александр Рукавишников. Он вступил на должность с 26 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Александру Рукавишникову 51 год. В период 2015-2020 годов он работал заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, а после — заместителем генерального директора регионального фонда развития предпринимательства.