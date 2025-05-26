В Ростовской области задержаны двое нелегальных оружейников

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали двух причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Один причастен к переделке оружия, второй к незаконному обороту. Изъято 31 единица оружия, 60 боеприпасов, 1,5 тыс. патронов различного калибра»,— рассказали в управлении.

Всего в 58 регионах России задержаны 172 подозреваемых в причастности к незаконному обороту и восстановлению оружия в подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъяли 404 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты, более 136 кг взрывчатых веществ и свыше 56 тыс. патронов. В общей сложности пресечена деятельность 62 подпольных мастерских.

Кристина Федичкина