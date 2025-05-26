Ростовская область потеряла шесть пунктов в рейтинге благосостояния семей

По итогам 2024 года Ростовская область потеряла шесть позиций в рейтинге регионов России по благосостоянию семей, составленном «РИА Новости». Регион переместился с 58–го на 64–е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Аналитики рассчитывали рейтинг по принципу остаточных средств у семьи с двумя работающими родителями и одним–двумя детьми после минимальных расходов, основываясь на данных Росстата.

Расчеты показали, что остаток денежных средств в семье с двумя детьми после выплаты минимальных расходов в прошлом году составил 18,6 тыс. руб., с одним ребенком — 35 тыс. руб.

Наталья Белоштейн