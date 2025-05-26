В Челябинской области уничтожено 22 кг санкционного сыра

Карталинская транспортная прокуратура инициировала уничтожение 22 кг санкционного сыра. Предпринимателя, который ввез и продавал в Челябинской области запрещенный продукт, привлекли в административной ответственности, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Продукцию иностранного производства, ввоз и реализация которой запрещены на территории РФ, сотрудники надзорного ведомства вывили и изъяли вместе со специалистами Челябинской таможни и Уральского управления Россельхознадзора. В результате 22 кг сыра сожгли.

В отношении предпринимателя, у которого обнаружен сыр, возбуждено административное дело по 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ). Статья предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. руб.