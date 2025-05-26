Импорт орехов на Кубань в 2025 году увеличился почти на треть

С января по апрель 2025 года в Краснодарский край ввезли 12,7 тыс. т орехов, что на 29% превышает объем поставок за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основной объем продукции составили кешью, фундук, миндаль и арахис. Крупнейшими странами-экспортерами выступили Индия и Турция.

По данным ведомства, получателями ореховой продукции стали более 30 компаний, работающих в регионе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае планируют восстановить 176,4 га леса в 2025 году, что на 17% превышает показатели прошлого года. Для проведения работ будут использованы саженцы и сеянцы красного и черешчатого дуба, черного ореха, акации, ясеня, мелколистного вяза, черного тополя и сосны.

Анна Гречко