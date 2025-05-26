В ДТП в Георгиевском округе Ставрополья погибли два человека

Двое погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения автомобилей «Шевроле» и «Лада Приора» в Георгиевском округе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 25 мая около 13:25 в станице Незлобной. Автомобиль «Шевроле» столкнулся с «Ладой» на встречной полосе.

В результате аварии 51-летний водитель «Шевроле» и его пассажир скончались на месте происшествия. 20-летний водитель «Лады» и двое его пассажиров доставлены в медицинское учреждение Георгиевска.

Стаж вождения водителя иномарки превышал 20 лет, тогда как опыт управления транспортным средством у водителя отечественного автомобиля составлял около двух лет.

Тат Гаспарян