В Волгограде утвердили сотни точек по продаже мороженого и прохладнапитков

В Волгограде утверждены более 340 точек для сезонной торговли мороженым, сладкой ватой и безалкогольными прохладительными напитками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет и о местах для круглогодичного размещения вендинговых автоматов. Торговые точки охватывают все районы областного центра, включены в действующую схему размещения НТО.

В Тракторозаводском районе насчитывается 32 утвержденных площадки, в Краснооктябрьском — 51, в Дзержинском — 47, в Центральном — 77, в Ворошиловском — 41. В Советском, Кировском и Красноармейском районах их 16, 18 и 63 соответственно. Открытие торговых точек происходит по мере готовности предпринимателей.

Павел Фролов