За проектирование сетей водоотведения в Пензе заплатят 12,5 млн рублей

В Пензе приступили к поискам подрядчика, который займется проектированием сетей водоотведения на ул Совхоз-техникум. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

За указанную работу предлагается около 12,6 млн руб. От подрядчика потребуется выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на реконструкцию сетей с точкой сброса на ул. 40 лет Октября. Работы необходимо завершить до 30 апреля будущего года.

Жители домов по ул. Совхоз-техникум уже долгое время жалуются на экологическую проблему. Они указывают на плохую работу насосной станции, неисправные очистные сооружения. Со слов граждан, сточные воды попадают в реки Мойку, Суру, Пензу.

Павел Фролов