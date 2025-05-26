Пензенский Центр спортивной подготовки отдаст 256 тыс. за спортпитание

ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области» закупит провитамины и их производные. Данные об этом появились в единой информсистеме в сфере закупок.

Поставщик уже выбран. Индивидуальному предпринимателю предстоит поставить спортивное питание по адресу: Пенза, ул. Антонова, стр. 39А.

В соответствии с контрактом Пензенский Центр спортивной подготовки заплатит 256 тыс. руб. Договор должен быть исполнен до 31 декабря текущего года.

Павел Фролов