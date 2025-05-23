Прокуратура заставила власти Тольятти отремонтировать дорогу у дома престарелых

Прокуратура Центрального района внесла главе Тольятти Илье Сухих представление об устранении нарушений требований безопасности дорожного движения, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В ходе выездного приема граждан в ГБУ СО «Тольяттинский дом-интернат» к прокурору обратилась волонтер, ухаживающая за престарелыми. Она заявила о неудовлетворительном состоянии внутриквартальной дороги между домами № 42 и 48 на ул. Ушакова.

В ходе последовавшей проверки были зафиксированы многочисленные выбоины на дороге между многоквартирными домами.

«По итогам рассмотрения представления администрация города произвела ямочный ремонт асфальтового покрытия»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев