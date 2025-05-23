Прокуратура заставила власти Тольятти отремонтировать дорогу у дома престарелых
Прокуратура Центрального района внесла главе Тольятти Илье Сухих представление об устранении нарушений требований безопасности дорожного движения, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
В ходе выездного приема граждан в ГБУ СО «Тольяттинский дом-интернат» к прокурору обратилась волонтер, ухаживающая за престарелыми. Она заявила о неудовлетворительном состоянии внутриквартальной дороги между домами № 42 и 48 на ул. Ушакова.
В ходе последовавшей проверки были зафиксированы многочисленные выбоины на дороге между многоквартирными домами.
«По итогам рассмотрения представления администрация города произвела ямочный ремонт асфальтового покрытия»,— заявили в прокуратуре.