Применены санкции к авиакомпаниям, самолеты которых экстренно сели в Самаре

Роспотребнадзор привлек к административной ответственности авиакомпании, самолеты которых совершили вынужденные посадки в самарском аэропорту Курумоч в марте 2025 года. Поводом для этого стало оказание услуг, не отвечающих требованиям (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Санкции к авиакомпаниям были применены на основании проверки контрольного органа. Надзорное ведомство установило, что в марте 2025 года в Курумоче вынужденно приземлились пассажирские самолеты, летевшие из Еревана и Тюмени в Москву. Это было связано с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту.

Пассажирам пришлось ждать вылета более десяти часов. Причем во время ожидания перевозчики несвоевременно предоставили клиентам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

В числе прочего пассажиров одного рейса не стали размещать в гостинице. В связи с этим авиакомпаниям были вынесены предупреждения.

Георгий Портнов