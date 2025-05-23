Объем экспорта АПК на Кубани с начала года превысил 500 млн долларов

В первом квартале 2025 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края достиг $500,4 млн, что составляет 19,3% от годового плана. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной вклад обеспечила поставка зерновых культур — за рубеж отправлено 910,6 тыс. т на сумму $216,2 млн. Масложировая продукция экспортировалась в объеме 180 тыс. т, что в денежном выражении составило $169 млн.

Экспорт готовой продукции агропромышленного комплекса региона составил 69,2 тыс. т на сумму $23,4 млн, мясной и молочной — 8,4 тыс. т на $17,4 млн. Также за рубеж направлено 213,7 тыс. т прочей продукции на общую сумму $74,6 млн. В Минсельхозе отметили, что показатели первого квартала формируют базу для выполнения экспортных задач, установленных в рамках нацпроекта.

Вячеслав Рыжков