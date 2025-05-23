В Тольятти женщина сбежала от приставов по пожарной лестнице и спряталась под ковром

В рамках исполнительного производства о взыскании алиментных платежей судебным приставом Центрального района Тольятти было вынесено постановление о принудительном приводе должницы. Однако сделать это оказалось непросто, сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Когда в комнате должницы в общежитии раздался стук, она сразу открыла дверь. Увидев судебных приставов, женщина сказала, что ей необходимо переодеться. После чего отправилась в общую ванную комнату, откуда сбежала по пожарной лестнице.

Приставы почуяли неладное и, выйдя к запасному ходу, решили проверить лестничные балконы. На одном из них они обнаружили бесформенно лежащий ковер, под которым и пряталась должница.

Женщину доставили в отделение, составили в отношении нее административные протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ за игры в прятки с сотрудниками органа принудительного исполнения и ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию ребенка.

В итоге суд назначил должнице наказание в виде административного штрафа и обязательных работ на срок 60 часов.

Алексей Алексеев