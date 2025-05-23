В Ростове-на-Дону ликвидируют компанию, созданную для застройки ивовой рощи

В Ростове-на-Дону акционеры ликвидируют ООО «Специализированный застройщик “Донсити”», участвовавшее в конкурсе девелоперов районе ивовой рощи, на левом берегу Дона. Об этом пишет «Город N» со ссылкой на документы учредителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, в ноябре прошлого года на застройку участка претендовали застройщики СМУ No1 и ГК «Вертикаль». Заявку «Донсити» областная земельно-градостроительная комиссия не рассмотрела из-за отсутствия кворума, а власти не приняли решение о передаче этой земли под девелопмент. Ссылаясь на портал «СПАРК-Интерфакс», редакция пишет, что компанию, скорее всего, создавали специально для этого конкурса. Прошлый год организация закончила с убытком в -275 тыс. руб. при обороте в 233 тыс. руб.

Константин Соловьев