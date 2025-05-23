В морском в порту Новороссийска предотвратили ввоз зараженного картофеля

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 588 партий картофеля общим объемом более 51 тыс. т в морском порту Новороссийска. Более чем в двух тыс. т картофеля был выявлен карантинный объект — картофельная моль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в 12 партиях картофеля из Египта — более 2 тыс. т и Узбекистана (происхождение Пакистан) — 21 т выявлен карантинный объект — картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell.).

«Данный энтообъект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ "ВНИИКР"»,— говорится в сообщении.

Основной путь распространения картофельной моли — перевозка зараженных клубней картофеля и свежих томатов. В результате партии зараженного картофеля были запрещены к ввозу на территорию России.

Алена Воробьева