Вдоль обхода Тольятти посадили 35 тысяч сосен

Сотрудники самарского подразделения «Автобан-Эксплуатации» провели масштабную посадку деревьев в полосе отвода обхода Тольятти. Всего было высажено 35 тысяч молодых саженцев сосны, сообщил оператор трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При посадках использовали 10 мечей Колесова, а также сеялку елочных насаждений. Зеленый щит протяженностью 11 км создан в три ряда с расстоянием между ними 3 метра. Саженцы размещены с шагом 70 см в ряду.

Предполагается, что подобные посадки деревьев создают естественный барьер, который препятствует образованию снежных и песчаных заносов на дорогах, снижают силу бокового ветра, сокращают уровень шума от проезжающих машин.

Алексей Алексеев