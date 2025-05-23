Вдоль обхода Тольятти посадили 35 тысяч сосен
Сотрудники самарского подразделения «Автобан-Эксплуатации» провели масштабную посадку деревьев в полосе отвода обхода Тольятти. Всего было высажено 35 тысяч молодых саженцев сосны, сообщил оператор трассы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При посадках использовали 10 мечей Колесова, а также сеялку елочных насаждений. Зеленый щит протяженностью 11 км создан в три ряда с расстоянием между ними 3 метра. Саженцы размещены с шагом 70 см в ряду.
Предполагается, что подобные посадки деревьев создают естественный барьер, который препятствует образованию снежных и песчаных заносов на дорогах, снижают силу бокового ветра, сокращают уровень шума от проезжающих машин.