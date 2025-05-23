IT-индустрия вышла на уровень президента

Крупнейшие российские IT-ассоциации призвали не допустить принудительной национализации издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Обращение участники рынка направили президенту Владимиру Путину и попросили проверить обоснованность обвинений владельца компании «Леста Игры» в экстремизме. Ранее по иску Генпрокуратуры были арестованы ее активы. Окончательное решение по делу могут вынести уже 27 мая. Повлияет ли обращение к главе государства на исход дела? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обращение подписали четыре крупнейших ИТ-ассоциации, которые объединяют более 700 компаний: АПКИТ, «Отечественный софт», «Руссофт» и Ассоциация игровой индустрии. Они считают, что принудительная национализация «подорвет доверие» к институту частной собственности, а также приведет к оттоку бизнеса и специалистов за рубеж. При этом миграцию кадров удалось остановить лишь в конце прошлого года, заметил исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев: «Такие необоснованные действия (во всяком случае, мы не видели каких-то доказательств), направленные на лидеров IT-индустрии, создают для нее угрозу. У нас не так много сильных разработчиков и игровых компаний осталось в стране.

Такие меры могут привести к уходу бизнеса целиком. Российская экономика останется без собственных кадров, новых технологий, платформ».

После начала украинского конфликта издатель игры «Мир танков» был разделен на две части — российская Lesta Games отошла Малику Хатажаеву, а кипрская Wargaming — Виктору Кислому. Владелец первой называл этот период «горением в аду». В 2023 году Wargaming провела акцию в поддержку Украины, при том, что в лицензионном соглашении она все еще была указана как правообладатель российской игры. Позже этот пункт из документа убрали. В Lesta Games заявили, что не имели отношения к произошедшему, а упоминание Wargaming в документах назвали «юридическим артефактом», до которого просто не доходили руки. Генпрокуратуру это не убедило, и теперь она требует признать Хатажаева и Кислого «экстремистским сообществом». В Lesta заверяют, что к Wargaming компания отношения не имеет, продолжает директор по развитию бизнеса группы «Леста Игры» Гаухар Алдиярова: «В 2022 году компания Wargaming приняла решение уйти с российского рынка, а мы — остаться. Соответственно, мы разделили свои продукты и выкупили структуры, оставшиеся на территории России и Белоруссии.

Разделение было достаточно долгим и сложным, но примерно с середины 2023-го мы не имеем никаких отношений с Wargaming.

У нас разные базы игроков, разные сервера и абсолютно разный так называемый внутриигровой контент. То есть у нас непосредственно российские и белорусские материалы внутри игры».

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры «Леста» допускает массовый отток IT-специалистов: многим уже приходят предложения о работе, в том числе за рубежом. При этом главный актив в отрасли — это не только интеллектуальные права, но и экспертиза людей, которые с ними работают, продолжает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов: «Это индустрия креативная. В случае "Лесты", если ключевые сотрудники примут решение ее покинуть, это может сказаться в худшую сторону на самом сервисе, оперировании и в целом на продуктах компании».

27 мая по требованию Генпрокуратуры дело будет рассмотрено в закрытом режиме. Однако «Леста» и профильные объединения просят сделать процесс публичным. Но суд, вероятно, на это не пойдет, считает учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин: «Наверняка максимум, что станет известно, — это резолютивная часть, которая, как правило, будет содержать признать ту или иную организацию запрещенной. Мы не знаем в судебной практике случаев, когда иск Генеральной прокуратуры о признании организации экстремистской был бы отклонен. Здесь, к сожалению, вступает этот принцип, что закон трактуется юристами одним образом, но вот в судебном решении все может быть немножечко по-другому в зависимости от той или иной политической конъюнктуры».

По данным “Ъ”, в случае проигрыша компанию «Леста» могут временно передать Росимуществу, а затем — инвестфонду Gem Capital. Последний это не подтвердил, но ранее организация предлагала Малику Хатажаеву выкупить бизнес. Так или иначе, в компании считают, что поиски нового управленца будут сложными и долгими, поскольку сейчас на рынке «нет специалиста, кто бы мог бы ее возглавить бесшовно и без потерь».

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Екатерина Вихарева