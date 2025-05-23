В Оренбуржье суд рассмотрит уголовное дело о возгорании автоцистерны

Прокурор Ленинского района Оренбурга утвердил обвинение и направил в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Ему инкриминировано совершение преступлений по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По версии следствия, у обвиняемого в собственности находилась автоцистерна для перевозки нефтепродуктов. В июле прошлого года он предоставил емкость двум потерпевшим для проведения ремонтно-сварочных мероприятий. Сделал он это несмотря на имеющийся запрет на проведение с цистерной работ методом открытого огня. При выполнении работ резервуар загорелся. В результате один работник получил тяжкие телесные повреждения, а второй — несовместимые с жизнью травмы.

Руфия Кутляева