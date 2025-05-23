В Самарской области полицейские выстрелом остановили агрессора с ножом

Сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы остановить мужчину, ранившего ножом женщину, а затем бросившегося на них в Самарской области. Происшествие случилось в селе Дружба Сызранского района вечером в четверг, 22 мая. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об агрессоре силовикам сообщили местные жители. Полицейские выехали на место и обнаружили, что мужчина ранил женщину, которая находилась у него в квартире. Он проигнорировал требование бросить нож, двинулся в сторону полиции, и сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел.

На это предполагаемый злоумышленник никак не отреагировал. Тогда полицейский выстрелил в агрессора и обезвредил его. Нападавшему оказали доврачебную помощь и госпитализировали его. Проводится проверка.

Георгий Портнов